В Госдуме предупредили, что Омск перестал быть тыловым городом

Депутат Госдумы Олег Смолин после вчерашней атаки беспилотников ВСУ на Омск заявил, что он перестал быть тыловым городом, привело слова парламентария издание НГС55.

По его мнению, регион нужно защищать так же хорошо, как Центральную России и приграничные территории.

«Мы можем констатировать, что Омск перестал быть тыловым городом в связи с увеличением дальности полета украинских беспилотников. В Омске нужно принимать те же меры по защите, которые предпринимают Москва, Орел, Белгород», — подчеркнул Смолин.

Беспилотники ВСУ атаковали Омскую область во второй половине дня 24 октября. По словам губернатора Виталия Хоценко, дроны достигли северного промышленного узла Омска, повреждения получил логистический центр.

Город находится более чем в 2500 километрах от украинской границы.

Как отмечал полковник запаса Валерий Истомин, есть три версии запуска БПЛА для атаки на Омск: с территории Украины, других стран или же при помощи спящих ячеек, действующих в России.