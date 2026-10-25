Умер рэпер Миша Маваши, основатель движения «Северный человек»

В возрасте 40 лет умер Михаил Ниц, известный публике под псевдонимом Миша Маваши. О смерти артиста сообщили люди из его близкого окружения. Причиной стал несчастный случай, пишет Mash.

Еще несколько дней назад музыкант продолжал вести социальные сети и публиковать новые видео. Его смерть стала неожиданной для тех, кто следил за его деятельностью.

Миша Маваши получил широкую известность в начале 2010-х годов. Он исполнял ЗОЖ-рэп, в котором выступал за занятия спортом, трезвый образ жизни и патриотизм.

Позже музыкант отошел от сольной рэп-карьеры и сосредоточился на общественной деятельности. В 2022 году он основал движение «Северный человек», которое со временем открыло региональные отделения в десятках городов.

В последние годы Михаил Ниц жил в Воронеже, продолжал выступать с концертами и заниматься общественными проектами.