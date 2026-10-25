Погибшие, раненый медик и разрушенные дома: чем обернулась ночная атака дронов на Белгород

В результате ночной атаки беспилотников на Белгород погибли три человека, еще 13 получили ранения. Повреждены десятки домов, автомобили и социальные объекты. Минобороны сообщило о 532 сбитых дронах над 23 регионами России и Азовским морем.

Военный корреспондент Александр Коц связал массированную атаку беспилотников на российские регионы с предстоящими трехсторонними переговорами России, США и Украины в Абу-Даби. По его мнению, удары по российской территории могут использоваться Киевом как инструмент давления накануне встречи, запланированной на первую половину ноября.

Накануне Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с представителями России и США в любой день, даже завтра. При этом украинский лидер подчеркнул, что дальнейшее развитие ситуации зависит от российской стороны.

В ночь после этого заявления беспилотники атаковали центр Белгорода.

К утру городские паблики публиковали фотографии и сообщения о последствиях ударов. На улицах остались воронки, обломки дронов и фрагменты фасадов зданий. Крупнейший торговый центр города «МегаГринн» объявил, что временно не будет работать.

Погибшие, раненые и поврежденные дома

В результате атаки погибли три человека. Один из них скончался в больнице. Еще 13 человек получили ранения, в том числе сотрудник скорой помощи.

Повреждения получили 30 многоквартирных домов, четыре частных дома, 35 автомобилей и три социальных объекта. Из-за последствий обстрела 53 человека отправились в пункты временного размещения.

Коммунальным службам пришлось восстанавливать отопление по временной схеме. Для жителей Белгорода это особенно чувствительно в конце октября, когда ночные температуры уже требуют полноценного обогрева домов.

Коц обратил внимание на характер поврежденных объектов. По его словам, среди них нет очевидных военных целей: пострадали торговый центр, жилые дворы и припаркованные автомобили.

«Следственный комитет возбудил дело о теракте, и спорить с такой квалификацией трудно. Генштаб ВСУ, обычно охочий до победных отчётов о «поражённых целях», пока скромно молчит. Видимо, даже им показывать нечего», — пишет Коц.

Удары затронули десятки регионов

Белгород оказался не единственным регионом, столкнувшимся с последствиями массированной атаки. По данным Минобороны, за ночь российские средства ПВО уничтожили 532 беспилотника над 23 регионами страны и Азовским морем.

В Курской области в Хомутовском районе повреждение энергообъекта привело к отключению электричества в 104 населенных пунктах. Без света остались около 11 тысяч абонентов.

В Козыревке FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. Ранения получил 30-летний мужчина.

Ограничения затронули и работу аэропортов. В Казани их ввели с пяти часов утра, а в Перми действовал план «Ковер». Ограничения на полеты распространялись на территории от Саратова до Нижнего Новгорода.

По словам Коца, массированные атаки продолжились после предыдущей ночи, когда Минобороны сообщило об уничтожении 616 беспилотников. Тогда в Ростове получили повреждения 21 автобус, в Крыму возникли перебои с электричеством и водоснабжением, а в Тольятти пострадали промышленные объекты. Днем ранее пожар произошел на промышленной площадке в Омске.

Коц связал атаки с предстоящими переговорами

Военкор считает, что усиление атак накануне встречи в Абу-Даби может быть частью стратегии украинского руководства. Киев рассчитывает добиться уступок за счет давления на российскую сторону.

Коц напомнил и о недавней критике Дональда Трампа в адрес Зеленского. На прошлой неделе президент США упрекнул украинского лидера в нежелании завершать конфликт.

В публикации военкор назвал ночную атаку на Белгород примером того, как заявления о готовности к переговорам сочетаются с ударами по российским регионам.

«Двое погибших, раненый медик, три десятка побитых многоэтажек — вот чем в Киеве подкрепляют «стремление к миру». Готовность встретиться «хоть завтра» Зеленский показал. Наш ответ на такую готовность лучше не откладывать до завтра», — пишет Коц.