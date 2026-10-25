Изображение сгенерировано нейросетью
Политика

Журавлев высказался об атаке ВСУ на мирные кварталы Белгорода

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что Вооруженные силы Украины могли накопить значительный запас беспилотников за время отключения от высокоскоростной спутниковой системы Starlink. По его мнению, теперь эти дроны используют для атак на российские города. Свою оценку парламентарий дал в комментарии «Ленте.ру».

Поводом для заявления стал массированный удар беспилотников по Белгороду. ВСУ атаковали мирные кварталы в центре города. По информации мэра Валентина Демидова, в результате налета погиб один человек.

Читайте также: Погибшие, раненый медик и разрушенные дома: чем обернулась ночная атака дронов на Белгород 

Журавлев считает, что атаки на гражданское население будут продолжаться, пока Украина сохраняет возможности для производства и применения беспилотников.

«Естественно, бьют по мирным жителям, они всегда делали ровно то же самое, не в силах переломить ситуацию на фронте. И такие налеты будут продолжаться, пока мы не искореним первопричину проблемы — у Украины никаких дронов просто не должно быть», — заявил депутат.

Он предложил сосредоточить усилия на разрушении логистических маршрутов, по которым вооружение доставляют к линии фронта. В частности, Журавлев упомянул удары по мостам и железнодорожным станциям, используемым для перевозки военных грузов.

По словам парламентария, значительная часть украинских беспилотников производится в Европе. Он назвал предприятия, выпускающие такие аппараты, законными военными целями и заявил, что считает их уничтожение необходимым для защиты населения от атак.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Арестован виновник смертельного ДТП в Рязани
Следующая статья
Baza: Миша Маваши скончался от потери крови и отека мозга
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Новости России

Стало известно, откуда ВСУ запустили ракеты и беспилотники в сторону Орла

В результате вражеского удара было повреждено одно из предприятий в Советском районе города Орла.
Новости кино и ТВ

Сын актёра Андрея Терентьева рассказал о рождении сына после смерти отца

Актёр Андрей Терентьев, сыгравший Спирта в фильме «Мы из будущего», умер в возрасте 44 лет. Сердце артиста остановилось в ночь с 19 на 20 октября. По информации семьи, причиной смерти стало кровотечение, вызванное обострением язвы желудка.
Новости России

В московском метро неизвестные колют женщин шприцами

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», одна из пассажирок после случившегося обратилась за медицинской помощью, а затем подала заявление в полицию.
Новости России

Полковник назвал три версии атаки беспилотников на Омск

Он напомнил, что Омск находится более чем в 2500 км от украинской границы.
Транспорт и дороги

Жесткое ДТП с фурой случилось в Рязани, могли пострадать 4 человека

Авария случилась на повороте на проезд Яблочкова. Официальных данных о происшествии на момент написания материала нет.
Темы
Новости России

Друг Миши Маваши назвал две версии его смерти

Рэпер Миша Маваши умер в ночь на 25 октября. Его представитель назвал причиной смерти несчастный случай, однако друг артиста допустил и другую версию.
Общество

Мэрия Рязани высказалась о сроках строительства новой школы в Дашково-Песочне

В мэрии рассказал, что строительство школы в ДПР-7, 7А возобновлено с новым подрядчиком. Контракт с прежней компанией был расторгнут из-за срыва сроков
Новости кино и ТВ

Baza: Миша Маваши скончался от потери крови и отека мозга

Рэпер Миша Маваши скончался после огнестрельного ранения головы. По данным Telegram-канала «База», музыканта доставили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ, однако врачи не смогли его спасти. 
Происшествия

Арестован виновник смертельного ДТП в Рязани

Из зала суда фигурант выдворен в следственный изолятор. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.
Новости кино и ТВ

Умер рэпер Миша Маваши, основатель движения «Северный человек»

В возрасте 40 лет умер рэпер Миша Маваши, настоящее имя которого Михаил Ниц. Он прославился благодаря трекам о спорте, трезвости и патриотизме, а в 2022 году основал движение «Северный человек». 
Новости России

Погибшие, раненый медик и разрушенные дома: чем обернулась ночная атака дронов на Белгород

В результате ночной атаки беспилотников на Белгород погибли три человека, еще 13 получили ранения. Повреждены десятки домов, автомобили и социальные объекты. Минобороны сообщило о 532 сбитых дронах над 23 регионами России и Азовским морем.
Новости Касимова

Два человека погибли на пожаре в Касимовском округе 

Пожар в селе Пустынь случился в субботу, 24 октября, в 07:14. На тушение жилого дома выезжали 15 человек, 5 единиц пожарной техники.
Происшествия

Мужчина и молодой парень пострадали во время пожара на складе в Рязани

Информация о возгорании на складе на улице Черновицкой поступила в субботу, 24 октября, в 12:51. На место происшествия выезжали и принимали участие в тушении 27 человек, 8 единиц спецтехники.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье