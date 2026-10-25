Журавлев высказался об атаке ВСУ на мирные кварталы Белгорода

Депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что Вооруженные силы Украины могли накопить значительный запас беспилотников за время отключения от высокоскоростной спутниковой системы Starlink. По его мнению, теперь эти дроны используют для атак на российские города. Свою оценку парламентарий дал в комментарии «Ленте.ру».

Поводом для заявления стал массированный удар беспилотников по Белгороду. ВСУ атаковали мирные кварталы в центре города. По информации мэра Валентина Демидова, в результате налета погиб один человек.

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Журавлев считает, что атаки на гражданское население будут продолжаться, пока Украина сохраняет возможности для производства и применения беспилотников.

«Естественно, бьют по мирным жителям, они всегда делали ровно то же самое, не в силах переломить ситуацию на фронте. И такие налеты будут продолжаться, пока мы не искореним первопричину проблемы — у Украины никаких дронов просто не должно быть», — заявил депутат.

Он предложил сосредоточить усилия на разрушении логистических маршрутов, по которым вооружение доставляют к линии фронта. В частности, Журавлев упомянул удары по мостам и железнодорожным станциям, используемым для перевозки военных грузов.

По словам парламентария, значительная часть украинских беспилотников производится в Европе. Он назвал предприятия, выпускающие такие аппараты, законными военными целями и заявил, что считает их уничтожение необходимым для защиты населения от атак.