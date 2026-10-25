Арестован виновник смертельного ДТП в Рязани

В воскресенье, 25 октября, 46-летний житель Орловской области, обвиняемый в совершении смертельного ДТП, в результате которого 3 женщины погибли и 2 получили травмы различной степени тяжести, для избрания меры пресечения был доставлен под конвоем в Октябрьский районный суд города Рязани.

«Мужчине предъявлено обвинение по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек, совершенное в состоянии опьянения)», — сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

По ходатайству следователя Следственного управления УМВД России по Рязанской области судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Из зала суда фигурант выдворен в следственный изолятор. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.