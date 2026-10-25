Ретроградный Меркурий и Венера: кому придётся пересмотреть планы в конце октября 

Ретроградный Меркурий — не повод отменять все планы, но причина внимательнее проверять детали. На фоне полнолуния в Тельце и ретроградной Венеры привычные вопросы денег и отношений могут потребовать нового взгляда. В гороскопе на неделю разбираемся, кому стоит вернуться к старым договорённостям, а кому лучше отложить важные решения.

Неделя с 26 октября по 1 ноября пройдёт под знаком полнолуния в Тельце и ретроградного движения Меркурия и Венеры. По астрологическим прогнозам, на первый план выйдут деньги, отношения, старые договорённости и вопросы личных границ. Вместо резких перемен лучше завершить начатое, проверить расчёты и вернуться к разговорам, которые раньше не удалось довести до конца.

Полнолуние в Тельце: что изменится с 26 октября

В понедельник, 26 октября, около 07:11–07:12 по московскому времени произойдёт полнолуние в Тельце. Оно состоится примерно на 2°45′ этого знака и образует квадрат к Плутону.

В астрологии Телец связан с материальной стабильностью, комфортом, доходами и личными ценностями. Поэтому полнолуние традиционно рассматривают как повод обратить внимание на расходы, долги, семейный бюджет и распределение обязанностей в совместном быту.

Напряжённый аспект с Плутоном астрологи связывают с вопросами контроля, доверия и безопасности. На первый план могут выйти ситуации, в которых человек чувствует, что его интересы не учитывают или привычный порядок больше не устраивает.

Рекомендуется не принимать финансовые решения под влиянием сильных эмоций. Крупные покупки, новые обязательства и выяснение отношений лучше тщательно обдумать.

Ретроградные Меркурий и Венера: возвращение к прошлому

Меркурий перешёл в ретроградное движение 24 октября в знаке Скорпиона. Этот период, согласно астрологическому календарю, продлится до 13 ноября.

Ретроградный Меркурий в астрологии связывают с необходимостью перепроверять информацию и возвращаться к нерешённым вопросам. В ближайшие дни могут напомнить о себе старые переписки, отложенные переговоры, документы и финансовые договорённости.

Практический совет на эту неделю — внимательно читать сообщения, проверять платежи и уточнять условия перед тем, как соглашаться на новые обязательства. Не стоит делать окончательные выводы на основании неполной информации.

25 октября ретроградная Венера вернулась в знак Весов. В астрологических трактовках это положение связано с переоценкой отношений, симпатий и представлений о гармонии.

Некоторые люди могут задуматься о прежних партнёрах, вспомнить старые обиды или захотеть восстановить прерванное общение. Однако возвращение человека из прошлого само по себе не означает, что отношения стоит возобновлять.

30 октября — день, когда лучше избегать ссор

Пятница, 30 октября, может оказаться наиболее напряжённым днём недели с точки зрения астрологических прогнозов. В этот день Меркурий образует квадрат к Марсу во Льве.

Такой аспект связывают с резкими высказываниями, импульсивными сообщениями и спорами, которые возникают из-за мелочей. Дополнительным поводом для разногласий могут стать расходы на развлечения и личные желания.

Если разговор начинает перерастать в конфликт, лучше взять паузу и вернуться к обсуждению позднее. Особенно осторожно стоит обсуждать деньги, взаимные претензии и будущее отношений.

Более конструктивным днём прогнозы называют четверг, 29 октября. Его рекомендуют использовать для переговоров, деловых контактов, обучения и решения текущих задач.

31 октября и 1 ноября ожидаются более спокойными, но эмоционально насыщенными. В воскресенье астрологи советуют не поддаваться ревности, не драматизировать происходящее и не пытаться любой ценой привлечь к себе внимание.

Кому повезёт в любви с 26 октября по 1 ноября

В любовных прогнозах на последнюю неделю октября выделяют Весов, Стрельцов и Козерогов. Остальным знакам тоже стоит обратить внимание на общение с близкими: иногда откровенный разговор оказывается полезнее долгих размышлений и догадок.

Овен. Неделя подходит для честного разговора с партнёром. Накопившееся недовольство лучше высказать спокойно, не превращая обсуждение проблем в обмен претензиями. В финансовых вопросах стоит пересмотреть общие расходы и старые договорённости.

Телец. Полнолуние в вашем знаке может символически вывести на первый план давние вопросы отношений. Возможны воспоминания о бывших партнёрах или возвращение к незавершённому разговору. Главное — обозначить личные границы и понять, чего вы действительно хотите от близкого человека.

Близнецы. Общение и новые знакомства могут стать заметной частью недели. Однако не стоит принимать первоначальную симпатию за глубокое чувство. Дайте отношениям время, прежде чем строить далеко идущие планы.

Рак. Не делайте поспешных выводов из коротких ответов, молчания или усталости партнёра. Причина напряжения может оказаться гораздо проще, чем кажется на первый взгляд. Открытый разговор поможет избежать ненужных обид.

Лев. В отношениях полезно оставить другому человеку достаточно личного пространства. Постоянные требования внимания и доказательств чувств могут привести к обратному результату. Лучше обсудить ожидания и договориться о том, что устраивает обоих.

Дева. Неделя подходит для примирения и восстановления доверия. Если конфликт возник из-за собственной ошибки, не стоит откладывать извинения. Спокойный разговор поможет снять напряжение и вернуться к привычному общению.

Весы. Этот знак астрологи относят к фаворитам недели. Возможны интересные знакомства, романтическая инициатива и полезные контакты. Ретроградная Венера при этом предлагает внимательнее присмотреться к собственным желаниям и не соглашаться на отношения только ради внешней гармонии.

Скорпион. В центре внимания окажутся отношения и ожидания партнёров друг от друга. Близкому человеку может потребоваться более ясный ответ на важный вопрос. Не пытайтесь контролировать ситуацию: лучше честно обозначить свою позицию и выслушать другую сторону.

Стрелец. Астрологические прогнозы обещают благоприятные возможности для личной жизни. Одиноким представителям знака стоит быть открытыми к новым знакомствам, а тем, кто уже состоит в отношениях, — не бояться проявлять инициативу. При этом важные решения лучше принимать без спешки.

Козерог. Неделя располагает к свиданиям, совместным занятиям и приятному времяпрепровождению. Романтические планы могут стать хорошим способом отвлечься от повседневных забот. Не забывайте при этом учитывать желания партнёра.

Водолей. Рабочие задачи и карьерные амбиции могут отнимать много внимания. Важно не переносить профессиональное напряжение на близких и не превращать бытовые разговоры в обсуждение проблем на работе. Пересмотрите планы и оставьте время для личной жизни.

Рыбы. Вновь могут напомнить о себе старые увлечения или люди, с которыми когда-то связывали романтические чувства. Ностальгия способна оказаться сильной, но не стоит путать воспоминания с реальной перспективой. Прежде чем возобновлять общение, подумайте, изменилось ли что-нибудь с прежних времён.

Каким знакам зодиака придётся пересмотреть планы

В последнюю неделю октября внимание рекомендуется уделить финансам, договорённостям и долгосрочным целям.

Овнам стоит пересмотреть общие финансы, долги и обязательства перед близкими. Старые договорённости могут потребовать уточнения, поэтому лучше заранее обсудить спорные моменты.

Тельцам предстоит задуматься о балансе между личными желаниями и интересами окружающих. Важными темами станут партнёрство, контракты и границы в отношениях.

Близнецам не следует торопиться с выводами. Информация может поступать частями, а первоначальное впечатление — оказаться обманчивым. Окончательные решения лучше принимать после проверки фактов.

Девам стоит снизить требовательность к себе и окружающим. Стремление исправить каждую мелочь способно усилить напряжение дома, особенно если рабочие проблемы уже отнимают много сил.

Весам рекомендуется внимательно изучить бюджет, доходы и прежние финансовые решения. В личной жизни могут возникнуть вопросы самооценки и признания, которые потребуют честного разговора.

Скорпионам важно прояснить отношения и не пытаться добиться ответа давлением. Если ожидания сторон расходятся, лучше обсудить это напрямую, чем накапливать недовольство.

Стрельцам полезно закрыть незавершённые дела и восстановить силы. Не стоит начинать несколько новых проектов, если старые задачи по-прежнему требуют внимания.

Козерогам рекомендуется пересмотреть планы с друзьями, коллективом и деловыми партнёрами. Возможно, некоторые долгосрочные цели нуждаются в корректировке, а не в резком изменении курса.

Водолеям стоит внимательнее отнестись к карьерным решениям и переговорам с руководством. Перед важным разговором лучше проверить аргументы и заранее определить желаемый результат.

Рыбам предстоит разобраться, какие возвращения из прошлого имеют реальную перспективу. Это касается как личных отношений, так и прежних увлечений, к которым снова возник интерес.

Как провести последнюю неделю октября

Совет астрологов на период с 26 октября по 1 ноября — завершать старое, а не торопиться с новым. Полнолуние в Тельце связывают с переоценкой материальных ценностей, ретроградный Меркурий — с возвращением к нерешённым вопросам, а Венеру в ретроградном движении — с пересмотром отношений.

На практике это подходящее время, чтобы проверить расходы, привести в порядок документы, уточнить условия договорённостей и восстановить важные контакты. В личной жизни полезнее прямо говорить о своих ожиданиях, чем рассчитывать, что партнёр самостоятельно догадается о причинах недовольства.

Особую осторожность стоит проявить 30 октября, когда возрастает риск конфликтов из-за слов и импульсивных поступков. Если решение не требует немедленного ответа, разумнее дать себе время на размышления.