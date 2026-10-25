Мэрия Рязани высказалась о сроках строительства новой школы в Дашково-Песочне

Администрация Рязани в комментариях на странице губернатора Рязанской области Павла Малкова ответила на вопрос о сроках строительства новой школы в Дашково-Песочне.

В мэрии рассказал, что строительство школы в ДПР-7, 7А возобновлено с новым подрядчиком. Контракт с прежней компанией был расторгнут из-за срыва сроков, и в июле 2026 года заключено соглашение с новым исполнителем. В настоящее время подрядчик выполняет подготовительные работы, включая подключение к инженерным сетям.

«Срок завершения строительства и ввода школы в эксплуатацию определен до конца 2027 года», — говорится в сообщении.

Также был поднят вопрос о переполнении школы №75.