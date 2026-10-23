Благоустройство Лыбедского бульвара в Рязани завершено на 90%

Работы по комплексному обновлению Лыбедского бульвара в районе улицы Маяковского вышли на финишную прямую. Глава администрации города Рязани Борис Ясинский заявил, что уровень готовности объекта уже достиг 90 процентов. Масштабная реконструкция ведется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Подрядная организация уже успешно преодолела один из самых сложных этапов — перенос тепловых сетей. В настоящее время на территории обустраивается парадная входная арка и лестничные группы, укладывается тротуарная плитка в пешеходных зонах и приводится в порядок прибрежная часть озера. Параллельно завершается монтаж современного оборудования для детских и спортивных площадок, а также специальной зоны для выгула собак.

Важным и самым живописным этапом обновления стал старт масштабной акции по озеленению, которая прошла в пятницу, 23 октября. К процессу присоединились не только коммунальные службы, но и активные горожане, представители территориального общественного самоуправления, студенты и школьники. Совместными усилиями на бульваре планируется высадить около трех тысяч растений: 284 саженца лиственных и хвойных деревьев, а также 2500 кустарников и декоративных трав.

Обновленный Лыбедский бульвар станет важным звеном большого пешеходного маршрута, развитие которого продолжится в следующем году. Глава администрации города отметил, что концепция благоустройства следующего участка, расположенного в районе колледжа имени С. Живаго, уже полностью разработана и ждет своей реализации.