Друг Миши Маваши назвал две версии его смерти

Рэпер и общественный деятель Михаил Ниц, известный под псевдонимом Миша Маваши, умер в ночь на 25 октября на 42-м году жизни. Представитель артиста сообщил, что причиной смерти стал несчастный случай. Следственный комитет России начал процессуальную проверку.

Ранее также сообщалось, что Михаил погиб во время чистки оружия, случайно нажав на курок.

В разговоре с aif.ru друг музыканта Даниил Романов высказал предположения о том, что могло произойти.

«Несчастный случай либо кто-то причастен к его смерти. Он был человеком с большой силой воли, мощным духом, поэтому в другие версии не верится», — заявил Романов.

Он рассказал, что впервые лично встретился с Маваши в 2016–2017 годах на концерте. До этого Романов знал музыканта по его творчеству.

По словам собеседника издания, артист запомнился ему добрым, позитивным и отзывчивым человеком. Его смерть Романов назвал большой потерей для родных, знакомых и поклонников.

Михаил Ниц родился 29 января 1985 года. Музыкальную карьеру он начал в 2009-м, а спустя пять лет создал сайд-проект «ЦельРазгром». Коллектив выпустил два альбома.

В 2018 году музыкант основал группу «МАВАШИ group». Параллельно он занимался общественной деятельностью и участвовал в гуманитарных инициативах.

В конце 2022 года Маваши инициировал создание движения «Северный человек». Его участники ставили целью помогать людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

После начала специальной военной операции музыкант публично поддерживал действия российских властей и доставлял гуманитарную помощь в зону СВО. В сентябре 2025 года украинский суд заочно приговорил Маваши к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Причины и обстоятельства смерти рэпера предстоит установить в ходе проверки Следственного комитета.