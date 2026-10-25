Актёр Владимир Курочкин скончался на 42-м году жизни

На 42-м году жизни умер артист театра «Чеховская студия» Владимир Курочкин. О его смерти сообщила пресс-служба театра, выразив соболезнования родным и близким актёра.

Курочкин окончил ГИТИС, где учился в мастерской Л. Е. Хейфеца. Он вошёл в число первых артистов «Чеховской студии» и участвовал в становлении театра.

Коллеги вспоминают Владимира как талантливого актёра, который умел сделать каждую роль запоминающейся. На сцене он заставлял зрителей смеяться и плакать вместе со своими героями.

Для тех, кто знал Курочкина лично, он оставался добрым, искренним и светлым человеком с прекрасным чувством юмора.

«Театр опустел. Мелиховская сцена потеряла часть своей души», — говорится в сообщении «Чеховской студии».

Коллектив театра выразил соболезнования семье и близким артиста. коллеги признались, что им будет очень не хватать Владимира.

На счету Владимира Курочкина роли в двух сериалах: «С чего начинается Родина» (2014) и «Всё по закону» (2016).