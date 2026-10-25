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Новости России

Стали известны новые детали смерти Миши Маваши

Никита Рязанцев
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Выстрел, из-за которого мог погибнуть рэпер и общественный деятель (Михаил Ниц), был сделан не из травматический пистолета, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник.

Выяснилось, что трагедия произошла в Воронеже, где жил музыкант. По предварительным данным, выстрел был случайным — артист разбирал и смазывал оружие.

«На информационных ресурсах появились сообщения, что это был травматический пистолет, однако источник сказал, что речь идет об охотничьем оружии», — говорится в статье.

Маваши умер от отека мозга и большой кровопотери, несмотря на попытки врачей реанимировать его. Следствие проверит разные версии произошедшего.

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Михаил Ниц родился 29 января 1985 года. Музыкальную карьеру он начал в 2009-м, а спустя пять лет создал сайд-проект «ЦельРазгром». Коллектив выпустил два альбома.

В 2018 году музыкант основал группу «МАВАШИ group». Параллельно он занимался общественной деятельностью и участвовал в гуманитарных инициативах. В конце 2022-го Маваши инициировал движение «Северный человек». Его участники ставили целью помогать людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

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