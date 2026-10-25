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Новости России

В Москве загорелся «Театр на Юго-Западе» во время музыкального шоу

Никита Рязанцев
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В здании «Театра на Юго-Западе» в Москве начался пожар, когда в нем проходил музыкальный вечер, пишет SHOT.

По данным издания, из помещений на проспекте Вернадского экстренно эвакуировали не менее 55 зрителей, актеров и членов персонала.

«Одному человеку понадобилась помощь врачей», — говорится в публиукации.

Сейчас на место ЧП приехали не менее 15 машин скорой помощи и пожарных. Возгоранию присвоили второй, повышенный ранг сложности.

По предварительным данным, сначала загорелась мастерская на площади двадцати квадратных метров. Точные причины выясняются.

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