В Москве загорелся «Театр на Юго-Западе» во время музыкального шоу

В здании «Театра на Юго-Западе» в Москве начался пожар, когда в нем проходил музыкальный вечер, пишет SHOT.
По данным издания, из помещений на проспекте Вернадского экстренно эвакуировали не менее 55 зрителей, актеров и членов персонала.
«Одному человеку понадобилась помощь врачей», — говорится в публиукации.
Сейчас на место ЧП приехали не менее 15 машин скорой помощи и пожарных. Возгоранию присвоили второй, повышенный ранг сложности.
По предварительным данным, сначала загорелась мастерская на площади двадцати квадратных метров. Точные причины выясняются.