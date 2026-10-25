Миша Маваши женился за десять дней до трагической смерти

Музыкант и общественный деятель Миша Маваши (Михаил Ниц), умерший в ночь на воскресенье, за десять дней до трагедии сообщил поклонникам о своей свадьбе.

Кадры с торжества появились в официальном канале рэпера в Telegram 15 октября. На них Маваши позирует в черном костюме и солнцезащитных очках, а его избранница — в белом платье. Молодожены улыбаются и обнимаются.

«Женились мы», — подписал публикацию Маваши.

Музыкант не стал делиться деталями церемонии. Место проведения свадьбы и состав гостей остались в тайне. Имя жены Маваши также не было названо.

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Михаил Ниц родился 29 января 1985 года. Музыкальную карьеру он начал в 2009-м, а спустя пять лет создал сайд-проект «ЦельРазгром». Коллектив выпустил два альбома.

В 2018 году музыкант основал группу «МАВАШИ group». Параллельно он занимался общественной деятельностью и участвовал в гуманитарных инициативах.

В конце 2022-го Маваши инициировал движение «Северный человек». Его участники ставили целью помогать людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.Причины и обстоятельства смерти рэпера предстоит выяснить следователям.