Американский миллиардер Илон Маск напрасно пытается сделать вид, что не имеет никакого отношения к ударам дронов ВСУ по гражданскому населению в России, заявил военкор Александр Коц на платформе «Макс».

По его словам, сейчас владелец Starlink пытается сделать вид, что прозрел. При этом бизнесмен утверждает, что использование его сервиса для наступательных ударов с целью убийства людей никогда не допускалось. Журналист отметил, что Маск врет с придыханием.

«Илон, ты не открестишься от того, что называешь «бойней». Ты один из ее ведущих авторов. Когда ты гасишь связь одной стороне и даешь ее другой, ты соучастник. Кровь тысяч убитых на твоих руках также, как и на руках Зеленского, которому ты советуешь «гореть в аду», — подчеркнул Коц.

Корреспондент напомнил, что в сети можно найти терабайты видео, где на ударных дронах видны тарелки Starlink. Они же были на безэкипажных катерах, которые шли на Крым.

Также он рассказал о роли миллардера в атаке ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске, когда погиб 21 человек. На руинах следователи подобрали фрагменты антенны Starlink. По данным СК, как минимум два аппарата наводились через спутники Маска.

Коц считает, что Маск причитаниями про «поджигателей войны» пытается впечатлить американских обывателей.