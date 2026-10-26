Рязанские школьники собрали для зубров тонну овощей и фруктов

Одну тонну овощей и фруктов доставила в Окский заповедник грузовая «Газель», выделенная Рязанской нефтеперерабатывающей компанией учащимся школы №47.

Школьники из дома принесли осенние запасы и доверху забили кузов машины провизией для питомцев заповедника. В ассортименте – яблоки, морковь, кабачки, картофель и капуста. Все это — любимое лакомство зубров.

РНПК поддерживает инициативы школы с 2011 года. За это время проведено более 165 мероприятий, направленных на экологическое воспитание школьников, познание окружающего мира и исторического прошлого региона.