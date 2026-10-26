Минобороны сообщило об ударах по портам, электроподстанциям и складам на Украине

Российские военные нанесли удары по объектам энергетики, логистическим центрам и портовой инфраструктуре Украины. По данным Минобороны РФ, поражены склады беспилотников, две электроподстанции, терминалы порта Черноморск и сухогруз с военным имуществом.

В Харьковской области российские силы поразили склад беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, а также комплектующих к ним. Объект находился в населенном пункте Ольшаны.

В Харькове под удар попала электроподстанция ПС-330 «Залютино». Как сообщили в Минобороны России, она обеспечивает работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса.

Еще одну электроподстанцию ПС-330 поразили в Каменце-Подольском Хмельницкой области. По информации ведомства, объект связан с обеспечением логистической инфраструктуры.

В Одесской области удары пришлись по погрузочно-разгрузочным объектам трех причальных терминалов порта Черноморск. Кроме того, повреждены четыре складских помещения с грузами военного и двойного назначения, предназначенными для ВСУ.

Минобороны России добавило, что в море поразили сухогруз, который доставлял в порт Одессы военное имущество для украинских вооруженных сил.