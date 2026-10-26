Жириновский. Фото ЛДПР
Новости России

Стало известно, кому достался бывший кабинет Жириновского в Госдуме

Никита Рязанцев
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Кабинет, который занимал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, перестал быть памятным местом и достался новому хозяину, пишут «Ведомости» со ссылкой на трех источников.

«С началом работы IX созыва его заняла Мария Воропаева — вице-спикер Госдумы», — говорится в публикации.

Журналисты отметили, что она является соратницей нового руководителя ЛДПР Леонида Слуцкого.

Кабинет создателя партии расположился в так называемом старом здании Госдумы на Охотном Ряду. Депутаты самого первого созыва переехали туда в мае 1994 года.

В советское время здание, в котором ныне заседают парламентарии, занимал Госплан СССР.

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