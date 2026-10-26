В Москве мать восьмерых детей обвинили в финансировании террористов

Суд в Москве отправил в СИЗО 31-летнюю мать восьмерых детей Марию Давыдову*, которую обвиняют в в финансировании терроризма, пишет ТАСС.

По данным агентства, женщине 31 года. Против нее возбудили уголовное дело по соответствующей статье второго июня этого года.

«Давыдова* является самозанятой, имеет на иждивении восьмерых малолетних и несовершеннолетних детей», — говорится в статье.

Также в судебных документах указано, что у москвички среднее специальное образование. После окончания следственных действий материалы уголовного дела направят в военный суд для дальнейшего рассмотрения.

Статья уголовного кодекса, по которой проходит расследование, предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

*Внесена в перечень террористов.