В Москве мать восьмерых детей обвинили в финансировании террористов

Суд в Москве отправил в СИЗО 31-летнюю мать восьмерых детей Марию Давыдову*, которую обвиняют в в финансировании терроризма, пишет ТАСС.
По данным агентства, женщине 31 года. Против нее возбудили уголовное дело по соответствующей статье второго июня этого года.
«Давыдова* является самозанятой, имеет на иждивении восьмерых малолетних и несовершеннолетних детей», — говорится в статье.
Также в судебных документах указано, что у москвички среднее специальное образование. После окончания следственных действий материалы уголовного дела направят в военный суд для дальнейшего рассмотрения.
Статья уголовного кодекса, по которой проходит расследование, предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
*Внесена в перечень террористов.