Автобус №13 вернулся на привычный маршрут в Рязани

Движение по Михайловскому шоссе в Рязани восстановлено после завершения масштабных ремонтных работ по замене подземных инженерных коммуникаций и основания дороги в районе путепровода на Московском шоссе.

Маршрут автобуса №13 вновь следует по своей обычной схеме в обоих направлениях. Возвращение к стандартному расписанию и остановкам существенно упрощает ежедневные поездки на работу, учебу и по другим делам.

Хотя основные ограничения уже сняты и главные ограждения демонтированы, работы на Михайловском шоссе еще продолжаются и затрагивают часть проезжей части. Водителям рекомендуется сохранять внимательность.