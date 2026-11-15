Один человек пострадал при возгорании экскаватора в Рязани

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения Рязанской области ликвидировали три возгорания. Благодаря слаженным и профессиональным действиям огнеборцев удалось быстро локализовать огонь, однако в одном из инцидентов потребовалась медицинская помощь.

Самый серьезный инцидент произошел 14 ноября около 17:50 на Солотчинском шоссе в Рязани. Там произошло возгорание экскаватора на площади 0,5 квадратного метра. Силами пожарно-спасательных подразделений тушение не потребовалось, однако 38-летний мужчина, находившийся рядом, получил травмы и был госпитализирован для оказания медицинской помощи.

В этот же день в 09:25 дежурная служба получила сообщение о пожаре в гараже на улице Южный Промышленный узел в Рязани. На место оперативно прибыли 4 человека и 2 единицы техники, которые быстро ликвидировали возгорание на площади 3 квадратных метра, не дав огню перекинуться на соседние постройки.

Вечером в 17:57 огонь вспыхнул в хозяйственной постройке в деревне Алёшино Касимовского муниципального округа. Для ликвидации пожара площадью 35 квадратных метров были направлены 8 человек личного состава и 3 единицы специальной техники. Огонь был успешно потушен, пострадавших нет.