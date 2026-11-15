Жители Ульяновска недовольны соседством воскресной школы со стриптиз-клубом

В Ульяновске развернулась дискуссия вокруг размещения заведения интимного досуга. По информации РЕН ТВ со ссылкой на местных жителей, стриптиз-клуб работает в здании, расположенном прямо напротив храма и детской воскресной школы, что вызывает закономерные вопросы у родителей и прихожан.

Как рассказала одна из местных жительниц, заведение открылось около полугода назад. Главная претензия горожан заключается не столько в самом факте существования подобного бизнеса, сколько в его локации. Яркая вывеска клуба находится в прямой видимости, и дети, посещающие воскресную школу, вынуждены ежедневно проходить мимо нее.

В местных социальных сетях тема вызвала широкий резонанс. Пользователи выражают недоумение тем, что заведение продолжает работу, несмотря на многочисленные жалобы в сообществах района.

Представители епархии не остались в стороне от проблемы и уже обращались с официальными жалобами в правоохранительные органы с просьбой проверить законность размещения объекта. Однако на данный момент заявители сообщают об отсутствии видимых результатов проверки.

По информации собеседницы издания, владельцем заведения является гражданин, недавно переехавший в Ульяновск.