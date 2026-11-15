Павел Малков отметил преемственность поколений в Рязанском десантном училище

Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознаменное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова отпраздновало 108-ю годовщину со дня образования. Торжественное мероприятие объединило действующих военнослужащих, ветеранов «крылатой пехоты», преподавателей, курсантов и представителей духовенства, собравшихся у Стелы выпускникам, достойно выполнившим воинский долг.

В мероприятии приняли участие губернатор Рязанской области Павел Малков, заместитель начальника штаба Воздушно-десантных войск генерал-майор Иван Ивашков, начальник РВВДКУ гвардии генерал-майор Олег Пономарев. От имени командующего ВДВ, Героя Российской Федерации Михаила Теплинского собравшихся поздравил генерал-майор Иван Ивашков. Он подчеркнул, что за более чем вековую историю училище подготовило свыше 50 тысяч офицеров-десантников, и выразил особые слова благодарности ветеранам и профессорско-преподавательскому составу, которые сохраняют и передают бесценный боевой опыт курсантам.

Губернатор Павел Малков, приветствуя военнослужащих и ветеранов, отметил особую роль Рязани в истории отечественных Вооруженных Сил. По его словам, Рязань по праву считается столицей ВДВ, поскольку именно здесь находится единственный в мире вуз, готовящий офицеров-десантников на самом высоком уровне.

«Президент России Владимир Владимирович Путин сказал, что училище вносит огромный вклад в развитие Вооруженных Сил страны. Окончить Рязанское десантное училище — это всегда знак качества, это значит стать настоящим профессионалом. Среди выпускников 225 героев Отечества, 85 из них удостоены этого звания в ходе специальной военной операции. Владислав Головин, Дмитрий Абузяров, Денис Шишов, Нурмагомед Хаджимагомедов и многие другие. Пока у нас есть такие защитники, наша страна всегда непобедима! Здесь, в десантном училище, из поколения в поколение передаются самые лучшие воинские традиции», — подчеркнул Павел Малков.

В ходе мероприятия лучшим военнослужащим и преподавателям были вручены государственные и ведомственные награды. Подразделения училища прошли по плацу торжественным маршем, продемонстрировав слаженность и высочайший уровень подготовки. Почетные гости осмотрели выставку современных образцов боевой техники, стоящей на вооружении подразделений ВДВ, спецназа и войск БПС.

В рамках юбилейных мероприятий в училище состоялся День открытых дверей. Для гостей и абитуриентов прошли показательные выступления по рукопашному бою курсантов и роты почетного караула, демонстрации по строевой подготовке, ознакомительные экскурсии. Все желающие познакомились с инфраструктурой учебного заведения, узнали об условиях поступления и военных специальностях, пообщались с профессорско-преподавательским составом и действующими курсантами.

В РВВДКУ им. генерала армии В.Ф. Маргелова подготовка специалистов ведется по более чем 15 направлениям, в том числе для «крылатой пехоты», спецназа и морской пехоты. Обучение проходит по программам высшего, среднего и дополнительного профессионального образования в интересах различных видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации.