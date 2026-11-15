Убитый на свадьбе в Дагестане самбист изначально поругался с другом подозреваемого

Самбист Вацилов Давудов, которого убили в банкетном зале в Махачкале, изначально поругался с другом подозреваемого, пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

О случившемся стало известно накануне. Сообщалось, что в разгар свадебных торжеств произошла потасовка с участием гостей. По предварительной в версии, в спортсмена выстрелили из травматического пистолета. Вскоре он умер.

«Конфликт был изначально у погибшего и друга подозреваемого. Они дрались, и подозреваемый достал пистолет и выстрелил в височную область спортсмена», — говорится в публикации.

В МВД по Дагестану также рассказали, что нападавший, вероятно, был пьян. Им оказался 23-летний житель Махачкалы.

Вацилов Давудов — бронзовый призер чемпионата России по самбо‑2023. В 2022 и 2023 годах он брал бронзу на кубке страны по дзюдо. Ему был всего 31 год.