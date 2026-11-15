«МК»: с убитой девушки в Москве срезали половину лица

Убийца 38-летней жительницы Москвы срезал с жертвы половину лица, пишет «МК» со ссылкой на свидетельства подруги погибшей.

В столичном управлении СК накануне сообщили, что тело девушки нашли в квартире на Сельскохозяйственной улице. Позже в ведомстве уточнили, что в убийстве подозревают ее знакомого, который затем предпринял попытку суицида на улице Марксистской. По информации РИА Новости, предоставленной правоохранительными органами, мужчина умер.

По данным издания, первой об убийстве женщины узнала ее подруга. Она зашла на ее страницу в соцсетях и увидела фото, на котором девушка лежала в луже крови. Затем подруга вызвала скорую и полицию, а сама отправилась в квартиру москвички.

«Внутри все залито кровью. Жертва лежала на полу. Преступник нанес ей удар ножом в шею и обезобразил до неузнаваемости — срезал кожу с лица», — говорится в публикации.

Собеседница издания уточнила, что последние несколько недель девушку преследовал ее бывший возлюбленный. Он устраивал скандалы и желал ей смерти.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Прокуратура взяла под контроль ход расследования и его результаты.

Как писал SHOT, подозреваемый употреблял запрещенные вещества. Предварительно, в момент нападения на девушку он пребывал в неадекватном состоянии.