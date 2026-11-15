Заправка у ТЦ «Круиз» в Рязани закрылась на ремонт

В Рязани приостановила работу заправка, расположенная на Солотчинском шоссе рядом с ТЦ «Круиз». Об этом сообщает канал «Солотча.инфо» в мессенджере «Макс».

По имеющейся информации, АЗС перестала обслуживать водителей в связи с проведением ремонтных работ. На данный момент точные сроки завершения ремонта и дата возобновления работы заправки не называются.

Напомним, на уходящей неделе Рязанская область вышла на первое место по стоимости автомобильного топлива среди всех регионов Центрального федерального округа.