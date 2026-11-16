Участок трассы М-5 «Урал» между Москвой и Рязанью планируют сделать платным

Участок федеральной трассы М-5 «Урал» с 20-го по 100-й км, между Москвой и Рязанью, планируют передать в доверительное управление государственной компании «Автодор». Решение правительства РФ намерены реализовать в 2027 году. Об этом сообщает Минтранс России.

Передача дороги позволит создать единый транспортный коридор протяжённостью около 85 км от МКАД практически до Коломны. В него войдут обходы населённых пунктов Октябрьский, Ульянино и Непецино общей длиной 46,1 км.

Эти участки могут перевести на платную эксплуатацию, если правительство примет соответствующее решение.

Как будет работать платный проезд

Для оплаты планируют использовать систему «Свободный поток». Камеры и датчики на специальных рамках над дорогой будут фиксировать проезжающие автомобили. Водителям не придётся останавливаться перед пунктами оплаты.

Выручку от эксплуатации направят на содержание трассы, обеспечение безопасности и будущие ремонты. Финансировать эти расходы предполагается из внебюджетных источников, без привлечения средств государственного бюджета.

На трассе появятся аварийные комиссары

«Автодор» намерен организовать круглосуточное дежурство аварийных комиссаров на участках обходов. Они будут выезжать на места ДТП, обеспечивать безопасность в зоне происшествий, помогать водителям и при необходимости взаимодействовать с экстренными службами.

За дорожной обстановкой проследит автоматизированная система управления движением. Она объединит камеры видеонаблюдения, средства мониторинга транспортных потоков, метеодатчики и оборудование для автоматического обнаружения происшествий.

Система позволит выявлять потенциально опасные ситуации в режиме реального времени и оперативно передавать информацию дорожным службам.

Ещё один проект в рамках передачи трассы касается Боровского моста на Рязанском шоссе возле деревни Островцы. Аварийное сооружение планируют реконструировать за счёт внебюджетного финансирования.