В Рязани ищут 19-летнюю девушку с сиреневыми прядями в волосах

В Рязани разыскивают 19-летнюю Дарью Свиридову. С 15 ноября 2026 года девушка не выходит на связь, её местонахождение неизвестно. Об этом сообщили добровольцы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

По информации поисковиков, рост Дарьи — 174 см. У неё тёмно-русые волосы с сиреневыми окрашенными прядями и карие глаза.

В день исчезновения девушка была одета в зелёный камуфляжный костюм, бордовую куртку и серые кроссовки.

Дарья нуждается в медицинской помощи. К поискам приглашают присоединиться добровольцев.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении девушки, просят позвонить на горячую линию «ЛизаАлерт» по номеру 8 (800) 700-54-52 или сообщить сведения по телефону 112.