В селе Дмитриево Касимовского округа открыли спортивную площадку

В селе Дмитриево Касимовского округа Рязанской области появилась новая универсальная спортивная площадка. Здесь оборудовали зону для занятий спортом, игр и отдыха жителей разных возрастов. Об этом сообщили в администрации округа.

На территории обустроили прогулочную дорожку и удобный подход к ней. Площадку огородили металлическим забором с калиткой, установили теневой навес.

Для занятий спортом и активного отдыха предусмотрели тренажёры, теннисный стол и игровой комплекс с горкой.

Новая площадка станет местом для занятий физкультурой, детских игр и семейного отдыха на свежем воздухе.