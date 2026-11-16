Россиянка погибла под колёсами автомобиля в Паттайе

39-летняя россиянка Мария погибла в результате ДТП в тайском городе Паттайя. Женщину сбил автомобиль Toyota Camry, когда она вместе с мужем и дочерью переходила дорогу. Об этом сообщает SHOT.

Авария произошла поздно вечером накануне. Женщина получила тяжёлые травмы. До приезда медиков очевидцы пытались самостоятельно провести реанимационные мероприятия.

Пострадавшую доставили в больницу в крайне тяжёлом состоянии. По информации местных СМИ, спасти россиянку не удалось: она скончалась от полученных травм.

По словам 43-летнего водителя Toyota Camry, он возвращался домой и не заметил пешехода из-за недостаточного уличного освещения.

Сейчас обстоятельства смертельного ДТП выясняет полиция.