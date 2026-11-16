Российская фигуристка Александра Трусова завоевала серебряную медаль на этапе Гран-при ISU в США. По итогам короткой и произвольной программ спортсменка набрала 213,90 балла. Победу одержала японка Ами Накаи, опередившая россиянку почти на 23 балла, сообщает «Чемпионат».

Накаи получила от судей 236,81 балла. Второе место заняла Трусова, а бронзовым призёром стала ещё одна представительница Японии — Рино Мацуикэ с результатом 211,63 балла. Российская фигуристка Аделия Петросян завершила соревнования на шестой позиции, набрав 198,03 балла.

Борьба за награды началась ещё в короткой программе. Трусова уступила только 17-летней Накаи, которая задала высокий темп соревнованиям. Петросян, напротив, потеряла позиции из-за ошибки на вращении, но сохранила шансы побороться за место на пьедестале.

Перед стартом Аделия признавалась, что выступать за границей без тренера сложнее с психологической точки зрения. Тем не менее после короткой программы она оставалась среди претенденток на высокие места.

В произвольной программе Петросян не удалось справиться с волнением. Несколько ошибок отбросили российскую фигуристку на шестую строчку итогового протокола.

Трусова провела более успешный прокат. В её программе был четверной лутц, однако судьи указали на недокруты и неясные рёбра. По оценкам за произвольную программу россиянка уступила японским фигуристкам, но набранных ранее баллов хватило для итогового второго места.

Победу в турнире праздновала Ами Накаи. После объявления результатов Трусова не скрывала разочарования. В зоне Kiss&Cry, сидя рядом с тренером Этери Тутберидзе, она прокомментировала итог выступления:

«Ну ладно. Мне, в принципе, какая разница — вторая так, вторая так. Без разницы».

Слова уроженки Рязани попали в прямую трансляцию соревнований.