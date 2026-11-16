Пять человек пострадали в ДТП на дорогах Рязанской области за выходные

За прошедшие пятницу и выходные на дорогах Рязанской области произошло 5 ДТП с пострадавшими. Травмы получили пять человек. Ещё в 101 аварии автомобили получили механические повреждения.

По данным Госавтоинспекции, инспекторы дорожно-патрульной службы выявили за этот период более 7 тысяч нарушений ПДД.

Во время профилактических рейдов сотрудники полиции обнаружили 17 случаев управления автомобилями в состоянии опьянения. Ещё 12 водителей отказались проходить медицинское освидетельствование. Пять человек повторно сели за руль в нетрезвом виде.

Кроме того, инспекторы зафиксировали 22 выезда на встречную полосу. 16 автомобилистов управляли транспортом без водительских прав. Более 10 нарушений касались правил перевозки детей.

Одна из аварий произошла 15 ноября около 16:15 на улице 12-й Район в Рязани.

Возле дома № 125, строение 3, 35-летний житель Тульской области за рулём автомобиля «Москвич» врезался в стоящую «Ладу Гранту». За рулём отечественной машины находился 45-летний рязанец.

В результате столкновения пострадала 18-летняя пассажирка «Лады». Девушке потребовалась медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка.