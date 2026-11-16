В Рязанской области стартует конкурс «Профессионал года»

В Рязани объявлен приём заявок на ежегодный региональный конкурс профессионального мастерства «Профессионал года». Организаторами выступают РГУ имени С.А. Есенина, Общественная палата Рязанской области, Торгово-промышленная палата региона, областной союз организаций профсоюзов и ООО «Мастер МедиаГрупп» при поддержке Правительства Рязанской области.

Цель конкурса — выявить и общественно признать специалистов, достигших значимых результатов в профессии, повысить престиж различных профессий и распространить эффективные практики, важные для Рязанской области. Конкурс призван создать профессиональные ориентиры для молодёжи, отметить неординарных мастеров своего дела и популяризировать профессии через образы их лучших представителей.

Соревнование проводится в восьми основных номинациях: образование, экономика и финансы, юриспруденция, журналистика, информационные технологии, культура и туризм, спорт и психология. Дополнительно учреждена межотраслевая номинация «Молодой профессионал» для специалистов в возрасте от 18 до 35 лет со стажем работы до двух лет. Победителям вручается Гран-при «Профессионал года», а по решению экспертного жюри может быть присуждён специальный приз «За вклад в развитие профессии».

Участником может стать любой гражданин, активно работающий по заявленной профессии в Рязанской области, либо работающий в других регионах и странах, но окончивший профессиональную образовательную организацию или вуз (их филиал) в Рязанской области. Организаторы конкурса и члены экспертного жюри к участию не допускаются.

Предварительный этап включает открытую и закрытую части. В открытой части юридические лица выдвигают кандидатов, также возможно самовыдвижение. Заявки принимаются на платформе до 20 ноября 2026 года. В закрытой части экспертное жюри по своему усмотрению определяет наиболее отличившихся в отчётном году работников и самостоятельно заявляет их на участие.

Экспертное жюри оценивает соответствие соискателя конкурсным требованиям, реальный опыт работы в номинируемой отрасли, отзывы клиентов и рекомендации коллег, значимость достижений для отрасли, региона и страны, постоянство высокого уровня профессионального мастерства, а также общественный резонанс деятельности и наличие социальной миссии в профессиональном пути.

По каждой основной номинации в основной этап отбираются три наиболее достойные кандидатуры. Список допущенных конкурсантов жюри завершает не позднее 2 декабря 2026 года. Основной этап пройдёт в формате открытого зрительского голосования на информационных ресурсах РГУ имени С.А. Есенина с 4 декабря (09:00) до 11 декабря (18:00). Кандидаты будут представлены краткими биографическими характеристиками с описанием достижений в отчётном году.

Голоса распределяются следующим образом: 60% — читательское голосование, 40% — голоса членов экспертного жюри, которые распределяются между всеми членами жюри в равной пропорции. Каждый член жюри может отдать свой голос за одного из номинантов до начала читательского голосования. Результаты голосования жюри не обнародуются и известны только оргкомитету.

Победитель определяется суммой голосов интернет-голосования и голосов экспертного жюри в каждой основной номинации. Гран-при «Профессионал года» присуждается одному из победителей основных номинаций, набравшему наибольшую сумму голосов среди всех победителей. При равенстве голосов решение принимает экспертное жюри. Специальный приз «За вклад в развитие профессии» жюри присуждает из числа лиц, соответствующих требованиям конкурса.

Результаты конкурса огласят и наградят победителей 15 декабря в рамках празднования Дня Университета РГУ имени С.А. Есенина. Место и время награждения определит университет и своевременно доведёт до победителей.

Адрес оргкомитета: Россия, Рязань, ул. Свободы, 46. Телефоны: 8 (4912) 28-14-35, 8 (4912) 97-15-15 доб. 1001. E-mail: rsu@rsu-rzn.ru. Координатор конкурса — Харламова Алина Игоревна, тел. 8 920 991-63-61, e-mail: kharla2001@mail.ru. Подробная, регулярно обновляющаяся информация о ходе конкурса можно узнать в социальных сетях РГУ имени С.А. Есенина.