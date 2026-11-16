В Рязани скоро появится Дом музыки. Показываем, как он выглядит сейчас

В Рязани активно идёт ремонт бывшего кинотеатра «Родина» на улице Ленина. После его завершения в здании откроют Дом музыки.
«7инфо» публикует фотографии, на которых можно увидеть, как сейчас выглядит снаружи отреставрированное здание.
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