Культура и события

В Рязани скоро появится Дом музыки. Показываем, как он выглядит сейчас

Автор Алексей Самохин

В Рязани активно идёт ремонт бывшего кинотеатра «Родина» на улице Ленина. После его завершения в здании откроют Дом музыки. 

«7инфо» публикует фотографии, на которых можно увидеть, как сейчас выглядит снаружи отреставрированное здание.

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