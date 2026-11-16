В Москве девушка выпала из окна ЖК, где ранее произошло жестокое нападение

В Москве молодая девушка выпала из окна жилого комплекса бизнес-класса «Лайнер», расположенного на севере столицы. Пострадавшую в тяжёлом состоянии доставили в больницу.

По информации Mash, происшествие случилось утром 16 ноября. Прохожие услышали крик, после чего заметили девушку на земле. Некоторые очевидцы предположили, что её могли выбросить из окна. Однако официального подтверждения этой версии нет.

Медики около 40 минут проводили реанимационные мероприятия на месте происшествия. После этого пострадавшую госпитализировали.

Это не первый резонансный инцидент в жилом комплексе. В марте здесь бывший парень напал на 29-летнюю Марию Б., помощницу топ-менеджера компании «Росхим». По данным Mash, мужчина пришёл к девушке на день рождения и нанёс ей не менее 12 ударов ножом. После нападения он попытался покинуть Москву, однако попал в ДТП и погиб.