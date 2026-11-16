В Рязани пациенту с тяжелой формой псориаза помогла генно-инженерная терапия

В Рязанском областном кожно-венерологическом диспансере добились клинической ремиссии у 38-летнего пациента с тяжелой формой псориаза. После начала генно-инженерной биологической терапии у мужчины исчезли кожные высыпания, а состояние ногтей нормализовалось.

Пациент страдал распространенным псориазом более 15 лет. Болезнь сопровождалась сильным зудом, обширными поражениями кожи и изменениями ногтевых пластин.

Ранее мужчина неоднократно проходил лечение в стационаре. Врачи применяли базисную терапию, физиопроцедуры и наружные препараты, однако добиться продолжительной ремиссии не удавалось. Со временем эффективность лечения снизилась, а новые высыпания продолжали появляться.

С учетом тяжести заболевания и устойчивости к прежним методам лечения специалисты решили назначить пациенту генно-инженерный биологический препарат.

Перед началом терапии мужчина прошел необходимое обследование. Препарат вводили подкожно по установленной схеме. На фоне лечения кожные проявления псориаза регрессировали, ногтевые пластины восстановились. Врачи зафиксировали клиническую ремиссию. Пациент хорошо переносит терапию и продолжает получать препарат.

В Рязанском областном кожно-венерологическом диспансере этот случай рассматривают как пример применения современных методов лечения тяжелых дерматологических заболеваний.