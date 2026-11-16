Народные приметы 17 ноября, что можно и нельзя делать на Еремин день

Семнадцатого ноября на Руси проверяли зимние запасы. Утепляли дом, чистили зимнюю обувь, готовили тёплую одежду. Праздник называли Ерёмин день. Считалось, что с этой поры наступают окончательные холода. А ещё это был последний срок для завершения всех дел по подготовке к зиме.

Что можно делать 17 ноября

День считался последним сроком для завершения всех дел, связанных с подготовкой к зиме. Утепляли дом, проверяли зимние запасы. Заделывали щели в стенах, утепляли окна, перебирали соленья в погребах.

Люди занимались очисткой и подготовкой зимней одежды и обуви. Чтобы они служили надёжной защитой от морозов. Чистили шубы, тулупы, сапоги. Приводили в порядок шапки и рукавицы.

День подходил для молитв о защите семьи и дома от невзгод в зимний период. Молитва в этот день считалась особенно сильной. Верующие молились дома или в храме.

Что нельзя делать 17 ноября

Начинались запреты с переезда. Переезжать и менять жильё в этот день считалось плохой приметой. По поверью, это могло принести трудности и проблемы. Переезд старались перенести на другой день.

Стрижка в этот день тоже попадала под запрет. Стричься и менять причёску не рекомендовалось. Считалось, что стрижка на Ерёму могла ослабить силы и повлиять на здоровье.

Ссоры и конфликты запрещались строго. Люди верили, что ссоры в этот день могут стать причиной долгой обиды. И привести к недопониманию в семье. Мир в доме в этот день был особенно важен.

Народные приметы на 17 ноября

По снегу, морозу и дождю в этот день судили о том, какой будет зима и когда ударят сильные морозы.

Если на Ерёму идёт снег — зима будет снежной и суровой.

Мороз в этот день — к крепким зимним холодам.

Если на Ерёму идёт дождь или снег с дождём — зима обещает быть тёплой и мягкой.

Ясная и безоблачная погода семнадцатого ноября предвещает сильные морозы на Крещение.