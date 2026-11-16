В Рязанской области застройщики получат 54,3 млрд рублей после сдачи домов

На счетах эскроу в Рязанской области к 1 октября 2026 года жители накопили 54,3 млрд рублей на покупку квартир в новостройках. Деньги находятся в банках до завершения строительства и сдачи жилых домов. После выполнения этих условий средства перечислят застройщикам.

По данным Банка России, в регионе открыли почти 14,7 тысячи счетов эскроу. Такая система защищает покупателей от потери денег в случае, если строительство дома не будет завершено. При возникновении проблем с застройщиком граждане могут вернуть вложенные средства.

Заместитель управляющего рязанским отделением Банка России Елена Морозова пояснила, что проектное финансирование позволяет контролировать использование средств и соблюдение финансовых обязательств застройщиками. По ее словам, такая схема защищает интересы покупателей и стимулирует строительные компании сдавать жилье в срок.

К 1 октября 2026 года банки открыли для рязанских застройщиков 74 кредитные линии на общую сумму 104,3 млрд рублей. По сравнению с началом января показатель вырос в 1,5 раза.