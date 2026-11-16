Военкор Котенок оценил последствия атаки более 100 БПЛА на Крымский мост

В атаке на Крымский мост участвовали более 100 беспилотников. Один из них, по предварительным данным, повредил арку сооружения. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

По словам военкора, после удара арку могло деформировать. Однако на первых фотографиях моста, сделанных издалека, заметных изменений конструкции не видно.

Предварительно, повреждения оказались некритичными. Железнодорожное движение уже восстановили. На месте продолжают работать специалисты.

Минтранс сообщил о восстановлении движения

Министерство транспорта России подтвердило, что поезда следуют через Крымский мост в штатном режиме.

«Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме. Ведутся восстановительные работы, оценивается возможность запуска автомобильного движения в реверсивном режиме», — сообщили в ведомстве.

По предварительной информации, пострадавших нет. Водителям рекомендуют пока не направляться к мосту и дождаться официального сообщения об открытии автомобильного движения.

Юрий Котенок в своем комментарии назвал атаку на Крымский мост символическим ударом и заявил, что не видит со стороны Киева готовности к компромиссу.