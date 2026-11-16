В Рязанской области 17 ноября запретят продажу алкоголя

Министерство экономического развития Рязанской области сообщает, что в Международный день студентов, который отмечается 17 ноября, в регионе будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции.

Ограничение вводится согласно региональному закону «Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Рязанской области».

При этом запрет не касается продажи алкоголя организациями и индивидуальными предпринимателями, которые оказывают услуги общественного питания.