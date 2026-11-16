Татьяна Ким попала под санкции Евросоюза. Что будет с Wildberries

Евросоюз включил основательницу Wildberries и главу объединенной компании RWB Татьяну Ким в новый санкционный список. Ограничения затронули 145 физических и юридических лиц.

О принятом решении сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Он рассказал о новых санкциях по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне глав МИД.

В пресс-службе RWB заявили ТАСС, что европейские ограничения в отношении Татьяны Ким никак не отразятся на деятельности компании и входящих в ее экосистему организаций.

Все сервисы Wildberries и других компаний RWB продолжат работать в обычном режиме. Клиенты и партнеры не заметят изменений, заверили в пресс-службе.