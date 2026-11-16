В Рязани строят школу на 1100 учеников: что уже готово в Семчино

В микрорайоне Семчино Рязани продолжается строительство школы на 1100 учеников. Ход работ на объекте проверил заместитель председателя правительства Рязанской области Павел Супрун. Он провел выездное совещание с участием представителей региональных властей, заказчика и подрядчиков.

В обсуждении участвовали министр строительного комплекса Рязанской области Марат Султанов, представители ФАУ «РосКапСтрой», компании «ПроШкола» госкорпорации ВЭБ.РФ и строительных организаций.

Участники встречи оценили темпы возведения здания, сверили текущие работы с графиком и обсудили благоустройство прилегающей территории. Проверка прошла в рамках поручения губернатора Павла Малкова.

Общая площадь образовательного комплекса составит почти 30 тысяч квадратных метров. Проект предусматривает учебные кабинеты, актовый зал, столовую, уличные спортивные площадки и стадион.

На данный момент строители завершили возведение каркаса, кровли и фасада, установили окна. Большую часть внутренних перегородок и черновой отделки уже выполнили, наружные инженерные сети проложили.

На прилегающей территории оборудовали спортивную инфраструктуру. Здесь появились беговая дорожка, футбольное поле и корты.

Фото: ryazan.gov.ru