Морковное варенье стало главным хитом гастрономической акции в Рязани

В субботу, 14 ноября, в Рязани на ярмарке выходного дня у здания ЦНТИ прошла гастрономическая акция, приуроченная ко Всемирной неделе качества. Посетители могли бесплатно попробовать традиционные блюда русской кухни и оценить качество продуктов.

Гостям предложили гречневую и перловую каши, котлеты из щуки и морковное варенье. Меню объединило продукты сельского хозяйства и речные дары.

Больше всего посетителям понравилось морковное варенье. Его разобрали быстрее остальных угощений.

Организатором акции выступило Агентство развития бизнеса при поддержке министерства экономического развития Рязанской области.