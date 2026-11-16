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Культура и события

Морковное варенье стало главным хитом гастрономической акции в Рязани

Автор Алексей Самохин

В субботу, 14 ноября, в Рязани на ярмарке выходного дня у здания ЦНТИ прошла гастрономическая акция, приуроченная ко Всемирной неделе качества. Посетители могли бесплатно попробовать традиционные блюда русской кухни  и оценить качество продуктов.

Гостям предложили гречневую и перловую каши, котлеты из щуки и морковное варенье. Меню объединило продукты сельского хозяйства и речные дары.

Больше всего посетителям понравилось морковное варенье. Его разобрали быстрее остальных угощений.

Организатором акции выступило Агентство развития бизнеса при поддержке министерства экономического развития Рязанской области.

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