Военкор Александр Коц заявил, что атака на Крымский мост была организована при участии Великобритании, а украинские силы выступили непосредственными исполнителями. Удар готовили заранее, действия беспилотников и ракет координировали с точностью до нескольких минут.

Коц предполагает, что сначала российскую систему ПВО перегрузили массовым запуском беспилотников. Несколько сотен аппаратов должны были заставить расчёты расходовать боекомплект и переключать внимание между целями. Минобороны России сообщило о 1441 сбитом за ночь дроне над 22 регионами. Предыдущий рекорд по числу перехваченных беспилотников продержался всего сутки.

Затем, как считает военкор, по мосту нанесли удары британскими ракетами Storm Shadow и французскими SCALP. Атаки пришлись на временной промежуток в четыре-пять минут. Коц полагает, что такая синхронность свидетельствует о предварительном планировании операции.

Он обратил внимание и на кадры, опубликованные украинской стороной. В атаке могли использоваться крылатые ракеты FP-5 «Фламинго», оснащённые камерой и системой ручного управления. Оператор может корректировать полёт аппарата по видеосигналу вплоть до поражения цели.

«Судя по кадрам, которыми противник похвастался утром, в залпе были и украинские крылатые ракеты FP-5 «Фламинго» с камерой и ручным управлением: оператор ведёт ракету по картинке до самой цели, словно FPV-дрон-переросток. Правда, Зеленский жаловался, что ему опять замедлили «Старлинк». Если «Фламинго», который летит в разы быстрее 160 км/ч, держал видеоканал через спутник, значит, никто им ничего не замедлял и вся история с ограничением – блеф. Если нет – сигнал шёл по меш-сети, по цепочке от устройства к устройству. Неторопливый ретранслятор висит над заданным районом и раздаёт связь ударным машинам. «Маткой» мог работать отдельный дрон. А мог и британский самолет-разведчик, который летал в последние дни над Черным морем», — пишет военкор.

Последствия удара военкор назвал серьёзными. По его оценке, автомобильное движение по Крымскому мосту может оставаться закрытым в ближайшие месяцы. Минтранс остановил и железнодорожное сообщение, хотя железнодорожная часть сооружения. Для связи с полуостровом остаются паромная переправа и сухопутный коридор.

Коц выделил две предполагаемые цели атаки. Медийная — получить эффектные кадры повреждений и представить произошедшее как символическое поражение Москвы. Он указал на распространение снимков моста в украинских пабликах и публикации британских таблоидов, назвавших произошедшее «унижением Москвы».

Военная задача, по версии военкора, заключалась в нарушении транспортного сообщения с Крымом и перенаправлении перевозок на паромы и сухопутные маршруты, которые уязвимы для атак беспилотников.