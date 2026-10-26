Фото: sledcom.ru
Новости России

Педагога ищут за убийство женщины и ребёнка, тело которого нашли в холодильнике 

Алексей Самохин
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В Санкт-Петербурге расследуют убийство двухлетнего ребёнка и пожилой женщины. По данным Mash на Мойке, в преступлении подозревают сожителя матери мальчика — учителя математики, который, предположительно, пытался убить и саму женщину.

По предварительной информации, вечером накануне женщина выбежала из парадной на улице Комиссара Грушко и стала звать на помощь. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире тело её пожилой матери со следами побоев, а тело двухлетнего сына женщины — в холодильнике.

Предположительно, к убийствам причастен сожитель петербурженки. По данным источника, мужчина напал и на неё, однако женщина смогла вырваться и сбежать. Подозреваемого разыскивают.

По информации Mash на Мойке, семья связана с педагогической деятельностью. Предполагаемый убийца преподавал математику, его педагогический стаж составляет 11 лет. Женщина работала в той же школе классным руководителем, а её мать преподавала английский язык.

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовные дела об убийстве двух лиц, в том числе малолетнего, и о покушении на убийство. Городская прокуратура взяла расследование под контроль.

«По версии следствия, ночью 26 октября 2026 года в квартире на улице Комиссара Грушко обнаружены тела женщины и малолетнего с признаками насильственной смерти. На улице вблизи дома обнаружена мать ребенка с телесными повреждениями криминального характера, которая госпитализирована», — говорится в сообщении прокуратуры Санкт-Петербурга. 

По данным SHOT, сейчас ведутся поиски 40-летнего Дмитрия Н. Последние 11 лет он работал педагогом — сначала вёл физкультуру, но затем переквалифицировался и стал учителем математики в одной из питерских школ. В этом году Дмитрий стал педагогом высшей категории. Параллельно он проходил курсы оказания первой помощи. Дмитрий работал в одной школе со своей возлюбленной — учителем истории.

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