Кремль ответил на вопрос о связи атаки на Воронеж с переговорами

Возобновление трёхсторонних переговоров не предусматривает ограничений на боевые действия. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, отвечая на вопрос ТАСС об атаке на Воронеж.

Представитель Кремля прокомментировал, можно ли расценивать атаку как попытку сорвать возможные переговорные контакты.

«Решение о возобновлении трехсторонних переговоров не подразумевает каких-либо ограничений в боевых действиях», — ответил Песков.

Он добавил, что российские Вооружённые силы продолжают специальную военную операцию и наносят массированные и последовательные удары по военному комплексу Украины, а также по военным и околовоенным целям.

«Продолжает все свои проявления киевский режим», — заявил пресс-секретарь президента.