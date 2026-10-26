Дмитрий Песков, кадр из видео: kremlin.ru
Политика

Кремль ответил на вопрос о связи атаки на Воронеж с переговорами

Алексей Самохин
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Возобновление трёхсторонних переговоров не предусматривает ограничений на боевые действия. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, отвечая на вопрос ТАСС об атаке на Воронеж.

Представитель Кремля прокомментировал, можно ли расценивать атаку как попытку сорвать возможные переговорные контакты.

«Решение о возобновлении трехсторонних переговоров не подразумевает каких-либо ограничений в боевых действиях», — ответил Песков.

Он добавил, что российские Вооружённые силы продолжают специальную военную операцию и наносят массированные и последовательные удары по военному комплексу Украины, а также по военным и околовоенным целям.

«Продолжает все свои проявления киевский режим», — заявил пресс-секретарь президента.

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