Владимир Жириновский, фото: ldpr.ru
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Жириновский объяснял в пророчестве, что будет после Украины

Валерия Мединская
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Владимира Жириновского при жизни многие воспринимали как политического шоумена. Его громкие заявления вызывали смех, раздражение и недоумение.

После смерти лидера ЛДПР в апреле 2022 года отношение к его словам резко изменилось. Жириновский ещё при жизни точно предсказал возвращение Крыма, победу Барака Обамы на президентских выборах США, усиление роли Китая в мировой политике. Были, конечно, и ошибки в его прогнозах. Но ключевым в его наследии остаётся системность — способность видеть не отдельные события, а целостную картину будущего миропорядка.

Самое тревожное в наследии политика — не то, что уже сбылось. А то, что, по его словам, ждёт мир после Украины. Слова лидера ЛДПР вспомнили журналисты «Царьграда».

«Про Украину забудут»

Жириновский предсказывал, что к 2024 году про Украину все забудут из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом политик говорил ещё в 2019 году.

«К 2024 году вспыхнет конфликт на Ближнем Востоке, и все просто забудут, что такое Украина», — заявлял он тогда.

Эти слова были произнесены в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым» за три года до начала СВО. Тогда никто не воспринял их всерьёз. Жириновский продолжал настаивать.

«Речь идёт о Третьей мировой войне. Потому что Иран — это вам не КНДР, и не Вьетнам, и не Косово. Здесь будут самые страшные события».

Иран как центр конфликта

Жириновский задолго до нынешней эскалации на Ближнем Востоке утверждал: ключевой конфликт XXI века развернётся именно вокруг Ирана. На видео он детально излагал возможный ход событий.

По его версии, конфликт начинается с удара Израиля по иранским объектам. Там, по мнению Тель-Авива, могут находиться центры по обогащению урана. Затем политик предсказывал ответ Тегерана. Он приведёт к разрушениям на израильской территории. Кульминацией должно было стать вмешательство США.

Экономическая логика большого конфликта

Жириновский объяснял и экономическую логику конфликта.

«Америке нужно ослабить Китай. А в случае удара по Ирану цены на нефть взлетают до 200 долларов за баррель. Китайская экономика не выдержит. И Евросоюз не выдержит. То есть ударом по Ирану Америка ослабляет Евросоюз и Китай», — заявлял Жириновский.

Политик предрекал: столкновение США и Ирана станет «последней, самой страшной войной на Ближнем Востоке». Она выйдет далеко за пределы региона и сотрясёт основы миропорядка.

«Новая Ялта» в Сочи

Но заканчивал Жириновский не на апокалиптической ноте. После удара по Ирану он предсказывал массовый исход беженцев с Ближнего Востока.

По его словам, чтобы урегулировать ситуацию, президенты России и США «сядут в Сочи и договорятся». И это будет «новая Ялта».

Именно в этой точке, по мнению Жириновского, однополярный мир окончательно прекратит своё существование.

Пять центров силы

По словам лидера ЛДПР, к 2050 году на смену однополярному миру должна прийти новая система. Главную роль в ней будут играть сразу пять мировых центров силы. В этот список вошли Вашингтон, Брюссель, Москва, Пекин и Дели. Именно эти города, по мнению Жириновского, должны были стать главными площадками принятия решений мирового масштаба.

Согласно этому прогнозу, Москва должна была стать главным политическим центром для Центральной Азии, Ирана, Турции и Афганистана.

А к 2028 году, по его мнению, сформируется объединение России, Турции и Ирана. Оно создаст мощный противовес западному влиянию и окончательно перекроит карту мира.

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