МЧС предупредило рязанцев о риске пожаров до конца октября

В отдельных районах Рязанской области с 27 по 29 октября ожидается высокая пожарная опасность четвёртого класса. Об этом предупредило региональное управление МЧС со ссылкой на данные Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Жителям рекомендуют соблюдать осторожность при обращении с огнём и не допускать действий, которые могут привести к возгоранию.

При пожаре или другой чрезвычайной ситуации звоните по номерам 101 или 112. С городского телефона можно набрать 01.

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Рязанской области: 8 (4912) 20-24-90.