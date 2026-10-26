Рождественский пост является последним длительным постом в 2026 году. Он также получил второе название — Филиппов, так как его канун, 27 ноября, приходится на день памяти апостола Филиппа. Традиционно Рождественский пост начинается за 40 дней до Рождества. Выпадает эта дата на 28 ноября. Соответственно Рождественский пост в 2026 году будет длиться с 28 ноября по 6 января 2027 года.

Смысл и суть: зачем установлен Рождественский пост

Рождественский пост предваряет один из самых важных праздников для верующих — приход в мир Иисуса Христа. Первые упоминания Рождественского поста встречаются в трудах Амвросия Медиоланского и Блаженного Августина. Одно из основных свидетельств тому — проповедь Амвросия Медиоланского «Слово о том, как должно встречать рождение Христово». Чтобы подобающе встретить этот праздник, люди готовятся и проводят это время в молитвах, очищаются духовно, воздерживаются в еде и желаниях.

«Ошибается тот, кто считает, что пост лишь в воздержании от пищи. Истинный пост, — учит святитель Иоанн Златоуст, — есть удаление от зла, обуздание языка, отложение гнева, укрощение похотей, прекращение клеветы, лжи и клятвопреступления».

Календарь питания по дням: что можно и что нельзя есть

Основной пищей во время поста являются каши — гречневая, пшённая, ячменная, геркулесовая и другие.

От его начала (с 28 ноября) до праздника святителя Николая (19 декабря включительно) по понедельникам разрешается горячая пища без масла, по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям — рыба. По средам и пятницам предписывается сухоядение (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мёд).

В период с 20 декабря по 1 января (включительно) по вторникам и четвергам уже нельзя есть рыбу — разрешается горячая пища с маслом. Правила питания в остальные дни недели не меняются.

2–6 января — период предпразднства Рождества Христова, наиболее строгая часть поста. В эти дни по понедельникам, средам и пятницам предписывается сухоядение, по вторникам и четвергам — горячая пища без масла, по субботам и воскресеньям — горячая пища с маслом.

В праздник Рождественский сочельник (6 января) запрещается принимать пищу до появления на небе первой звезды, после чего принято кушать сочиво (варёные в меду зёрна пшеницы или отварной рис с изюмом).

Календарь питания по дням для 6 степеней строгости поста

28 ноября, сб — Рыба: разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов.

— Рыба: разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов. 29 ноября, вс — Рыба: разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов.

— Рыба: разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов. 30 ноября, пн — Горячая пища без масла: дозволяется варёная растительная пища без масла (каши, супы, тушёные овощи, грибы).

— Горячая пища без масла: дозволяется варёная растительная пища без масла (каши, супы, тушёные овощи, грибы). 1 декабря, вт — Рыба: разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов.

— Рыба: разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов. 2 декабря, ср — Сухоядение: потребление невареной пищи растительного происхождения (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мёд).

— Сухоядение: потребление невареной пищи растительного происхождения (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мёд). 3 декабря, чт — Рыба: разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов.

— Рыба: разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов. 4 декабря, пт — Введение Богородицы во храм. Рыба: разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов.

— Введение Богородицы во храм. Рыба: разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов. 5 декабря, сб — Рыба: разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов.

— Рыба: разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов. 6 декабря, вс — Рыба: разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов.

— Рыба: разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов. 7 декабря, пн — Горячая пища без масла: дозволяется варёная растительная пища без масла (каши, супы, тушёные овощи, грибы).

— Горячая пища без масла: дозволяется варёная растительная пища без масла (каши, супы, тушёные овощи, грибы). 8 декабря, вт — Рыба: разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов.

— Рыба: разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов. 9 декабря, ср — Сухоядение: потребление невареной пищи растительного происхождения (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мёд).

— Сухоядение: потребление невареной пищи растительного происхождения (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мёд). 10 декабря, чт — Рыба: разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов.

— Рыба: разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов. 11 декабря, пт — Сухоядение: потребление невареной пищи растительного происхождения (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мёд).

— Сухоядение: потребление невареной пищи растительного происхождения (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мёд). 12 декабря, сб — Рыба: разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов.

— Рыба: разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов. 13 декабря, вс — Рыба: разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов.

— Рыба: разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов. 14 декабря, пн — Горячая пища без масла: дозволяется варёная растительная пища без масла (каши, супы, тушёные овощи, грибы).

— Горячая пища без масла: дозволяется варёная растительная пища без масла (каши, супы, тушёные овощи, грибы). 15 декабря, вт — Рыба: разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов.

— Рыба: разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов. 16 декабря, ср — Сухоядение: потребление невареной пищи растительного происхождения (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мёд).

— Сухоядение: потребление невареной пищи растительного происхождения (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мёд). 17 декабря, чт — Рыба: разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов.

— Рыба: разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов. 18 декабря, пт — Сухоядение: потребление невареной пищи растительного происхождения (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мёд).

— Сухоядение: потребление невареной пищи растительного происхождения (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мёд). 19 декабря, сб — Святителя Николая. Рыба: разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов.

— Святителя Николая. Рыба: разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов. 20 декабря, вс — Рыба: разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов.

— Рыба: разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов. 21 декабря, пн — Горячая пища без масла: дозволяется варёная растительная пища без масла (каши, супы, тушёные овощи, грибы).

— Горячая пища без масла: дозволяется варёная растительная пища без масла (каши, супы, тушёные овощи, грибы). 22 декабря, вт — Горячая пища с маслом: разрешается варёная растительная пища (каши, супы, тушёные овощи, грибы) с добавлением масла.

— Горячая пища с маслом: разрешается варёная растительная пища (каши, супы, тушёные овощи, грибы) с добавлением масла. 23 декабря, ср — Сухоядение: потребление невареной пищи растительного происхождения (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мёд).

— Сухоядение: потребление невареной пищи растительного происхождения (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мёд). 24 декабря, чт — Горячая пища с маслом: разрешается варёная растительная пища (каши, супы, тушёные овощи, грибы) с добавлением масла.

— Горячая пища с маслом: разрешается варёная растительная пища (каши, супы, тушёные овощи, грибы) с добавлением масла. 25 декабря, пт — Сухоядение: потребление невареной пищи растительного происхождения (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мёд).

— Сухоядение: потребление невареной пищи растительного происхождения (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мёд). 26 декабря, сб — Рыба: разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов.

— Рыба: разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов. 27 декабря, вс — Рыба: разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов.

— Рыба: разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов. 28 декабря, пн — Горячая пища без масла: дозволяется варёная растительная пища без масла (каши, супы, тушёные овощи, грибы).

— Горячая пища без масла: дозволяется варёная растительная пища без масла (каши, супы, тушёные овощи, грибы). 29 декабря, вт — Горячая пища с маслом: разрешается варёная растительная пища (каши, супы, тушёные овощи, грибы) с добавлением масла.

— Горячая пища с маслом: разрешается варёная растительная пища (каши, супы, тушёные овощи, грибы) с добавлением масла. 30 декабря, ср — Сухоядение: потребление невареной пищи растительного происхождения (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мёд).

— Сухоядение: потребление невареной пищи растительного происхождения (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мёд). 31 декабря, чт — Горячая пища с маслом: разрешается варёная растительная пища (каши, супы, тушёные овощи, грибы) с добавлением масла.

— Горячая пища с маслом: разрешается варёная растительная пища (каши, супы, тушёные овощи, грибы) с добавлением масла. 1 января, пт — Сухоядение: потребление невареной пищи растительного происхождения (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мёд).

— Сухоядение: потребление невареной пищи растительного происхождения (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мёд). 2 января, сб — Горячая пища с маслом: разрешается варёная растительная пища (каши, супы, тушёные овощи, грибы) с добавлением масла.

— Горячая пища с маслом: разрешается варёная растительная пища (каши, супы, тушёные овощи, грибы) с добавлением масла. 3 января, вс — Горячая пища с маслом: разрешается варёная растительная пища (каши, супы, тушёные овощи, грибы) с добавлением масла.

— Горячая пища с маслом: разрешается варёная растительная пища (каши, супы, тушёные овощи, грибы) с добавлением масла. 4 января, пн — Сухоядение: потребление невареной пищи растительного происхождения (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мёд).

— Сухоядение: потребление невареной пищи растительного происхождения (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мёд). 5 января, вт — Горячая пища без масла: дозволяется варёная растительная пища без масла (каши, супы, тушёные овощи, грибы).

— Горячая пища без масла: дозволяется варёная растительная пища без масла (каши, супы, тушёные овощи, грибы). 6 января, ср — Рождественский сочельник. Сухоядение: потребление невареной пищи растительного происхождения (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мёд).

Можно ли есть рыбу во время поста?

Рыба разрешается:

28 ноября — 19 декабря: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям;

20 декабря — 1 января: по субботам и воскресеньям;

4 декабря (в праздник Введения Богородицы во храм);

19 декабря (в день святителя Николая).

Можно ли пить вино во время поста?

Употребление алкогольных напитков допускается по субботам и воскресеньям, а также в праздники Введения Богородицы во храм и святителя Николая.

Правила поведения: что строго запрещено делать в Рождественский пост

В период поста идёт очищение не только тела, но и духовной составляющей. Не рекомендуется:

Бездельничать.

Развлекаться. Например, устраивать весёлые вечеринки, игры и активно общаться в интернете.

Путешествовать, если это не связано с посещением святых мест.

Устраивать свадебные торжества и гуляния. Таинство венчания в дни поста также не совершается, хотя простая регистрация отношений в загсе не возбраняется.

Охотиться и рыбачить. Православная церковь не одобряет убийство животных ради спортивного интереса.

Также после окончания поста необходимо не бросаться в гуляния и обжорство. Важно правильно выходить из поста.

Как молиться в Рождественский пост

По возможности молитву совершать ежедневно в 21:00 с 28 ноября по 5 января.

Во и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша. Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.) Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твое́го ра́ди. Го́споди, поми́луй. (Трижды.) Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Псалом 150

Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Его на тверди силы Его. Хвалите Его по могуществу Его, хвалите Его по множеству величия Его. Хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтири и гуслях. Хвалите Его с тимпаном и ликами, хвалите Его на струнах и органе. Хвалите Его на звучных кимвалах, хвалите Его на кимвалах громогласных. Всё дышащее да хвалит Господа! Аллилуия.

Кондак 5, Акафист Рождеству Христову

Боготе́чная звезда́ с высоты́ показу́ет Тя, изда́вна предвозвеще́нную мы́сленную Звезду́, от Иа́кова возси́явшую. Сподо́би и нас, ко убо́гому верте́пу со звездосло́вцы прите́кших, узре́ти очище́нными очесы́ души́ па́че зве́зд и со́лнца просия́вшую сла́ву Твоего́ Божества́ и воспе́ти Тебе́: Аллилу́иа.

Господи, благослови и помоги моим близким и родным, братьям и сёстрам. Господи, спаси и сохрани всех нас!

Молитва об умножении любви

Пла́менем любви распали́ к Тебе́ сердца́ на́ша, Христе́ Бо́же, да то́ю разжига́еми, се́рдцем, мы́слию же и душе́ю, и все́ю кре́постию на́шею возлю́бим Тебя, Небесного Бога и Отца, и и́скренняго своего́ как себя, и повеле́ния Твоя́ храня́ще сла́вим Тебя, всех благ Подателя.

Молитва о семье

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, послужи́ти спасе́нию ро́да челове́ческаго изво́ливый, и во спаси́тельном Твое́м смотре́нии сподо́бивый в Ка́не Галиле́йстей честны́й показа́ти бра́к Твои́м прише́ствием: Са́м и ны́не сохрани и благослови супру́жества чад Твоих! Да́руй супругам ве́ру крепкую, наде́жду бла́гую, любо́вь нелицеме́рную друг ко дру́гу в сою́зе ми́ра, благоче́стие непоколеби́мое, в до́брых де́лех преуспе́яние, целому́дрие, единомы́слие душ и теле́с, о ча́дех благода́ть, до́мы испо́лнены благосты́ни и в жи́зни ве́чней неувяда́емый вене́ц сла́вы Небе́сныя, да́ вси́ ку́пно славосло́вим Твое́ неизрече́нное человеколю́бие со Отце́м и Святы́м Ду́хом во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Особые дни: как питаться и молиться в праздники Рождественского поста

Интересной темой становится и то, как правильно питаться в новогоднюю ночь. Все постные ограничения остаются и на новогоднюю ночь: мирянам рекомендовано не есть мясо, молоко, молочные продукты и яйца. А как именно устроить новогодний стол, какие рецепты попробовать — вопрос хозяйский. По алкоголю — тоже есть несколько моментов: разрешено вино, но — в меру. Священники советуют презирать не вино, а пьянство.

Как встретить Новый год, если держишь Рождественский пост

Для верующих людей наступление Нового года приходится на время духовной собранности и воздержания. Это не должно становиться причиной внутреннего раздора или осуждения близких. Важно сохранить мир в семье и душе, найдя верную меру между соблюдением церковных установлений и участием в общем семейном торжестве.

Сейчас хозяйки могут проявить изобретательность в приготовлении постных яств. Существует множество вкусных и сытных рецептов из овощей, грибов, круп, рыбы, которые позволят создать по-настоящему праздничное настроение, не нарушая данных Богу обетов. В спиртном же стоит проявить крайнюю умеренность.