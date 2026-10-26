Аркадий Фомин: Высаживая деревья, мы показываем подрастающему поколению пример заботы о родном крае

Глава регионального парламента Аркадий Фомин присоединился к региональной акции «Октябрь – месяц озеленения». Она проводятся ежегодно по инициативе губернатора Рязанской области Павла Малкова в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Мероприятия по озеленению проходят во всех муниципальных образованиях.

В районном поселке Шилово Аркадий Фомин принял участие в посадке деревьев на недавно благоустроенном участке, который соединяет Нерский парк и набережную. Как сообщил парламентарий, это часть полноценного пешеходного маршрута, где можно с комфортом гулять, отдыхать, проводить время с семьей:

– Вместе с нами работали представители предприятий, общественники, школьники, волонтеры и юнармейцы. Приятно, что на эту инициативу откликнулось столько людей, особенно молодежи. Вместе высаживая деревья, мы оставляем добрую память о себе и показываем подрастающему поколению пример заботы о родном крае.

Также глава регионального парламента с племянниками высадил в Кремлевском сквере Рязани рябины.