Сосед обокрал жителя Рязани, забывшего запереть дверь

Полицейские раскрыли «соседскую» кражу из квартиры в Рязани. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

В отдел МВД России по Московскому району Рязани обратился 20-летний рязанец и сообщил, что из квартиры в многоэтажном доме пропали ноутбук и серебряная цепочка с крестиком. Заявитель заметил пропажу, проснувшись утром.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что накануне к нему в гости заходил сосед на застолье со спиртным. В какой-то момент хозяин квартиры почувствовал усталость и попросил гостя уйти. Он проводил соседа в прихожую, посмотрел как он вышел на лестничную площадку, закрыл входную дверь и отправился спать. Утром рязанец заметил пропажу ценных предметов и проверил дверь – она была не заперта.

Полицейские предположили, что хозяин квартиры забыл запереть дверь, и кто-то этим воспользовался. Оперативники разыскали и опросили соседа, тот утверждал, что после застолья отправился домой отдыхать.

Сотрудники полиции начали опрос местных жителей и вскоре выяснили, что накануне вечером мужчина пытался с рук продать ноутбук, похожий на похищенный. По описанию внешности он был похож на соседа заявителя.

Оперативники установили, что 43-летний сосед потерпевшего причастен к краже, Злоумышленника задержали.

По предварительной информации, 43-летний рязанец откликнулся на просьбу соседа покинуть его жилище. Оказавшись на лестничной клетке, он не услышал звука запираемого замка. Через несколько минут мужчина решил проверить свою догадку, взялся за ручку двери и беспрепятственно вошел внутрь. Хозяин квартиры спал. Злоумышленник прошел по комнатам и забрал ценные предметы, которые попались ему на глаза – ноутбук и серебряное украшение. В тот же вечер он сбыл похищенное и на полученные деньги приобрел дорогие алкогольные напитки.

Следователь полиции возбудил в отношении рязанца уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ, по которой грозит до 6 лет лишения свободы.